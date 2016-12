12 marzo 2014 Francia, divide la casa con 600 animali: in soggiorno tiene anche due alligatori Il 61enne Philippe Gillet vive a Couron circondato da una fauna vastissima: rettili , serpenti, tarantole, iguane, tartarughe e rane Tweet google 0 Invia ad un amico

11:52 - Un moderno Noè, un personaggio da fare invidia persino al re dei botteghini degli anni '80, mr. Crocodile Dundee. Philippe Gillet, 61 anni, divide la sua casa di Couron con 600 animali, tra i quali spiccano due alligatori. L'animalista francese è un grande appassionato di rettili, ma nella sua abitazione si possono trovare anche tarantole, iguane, tartarughe e rane, per lo più animali abbandonati o scartati dagli zoo.

Un amore smisurato per gli animali e una storia incredibile alle spalle di questo 61enne francese, che ha vissuto la sua infanzia in Madagascar e ha dedicato tutta la sua vita al benessere e alla conservazione di tutti gli animali selvatici a rischio di estinzione, arrivando a sfidare i traffici illeciti dei bracconieri.



A 30 anni Gillet è tornato a vivere in Francia, il paese d'origine della sua famiglia e a Couron, cittadina alle porte di Nantes, ha deciso di comprare una casa dove riproporre l'habitat della tanto amata Africa. Tra rettili, serpenti, tarantole, iguane, tartarughe e rane, spiccano due alligatori, chiamati 'Alli' e 'Gator' che condividono la sua casa, come se fossero animali domestici. "Gli ho allevati per otto anni - ha spiegato l'animalista transalpino - e ora sono diventati come tutti gli altri animali domestici. Ho grande rispetto per la loro salute e loro sono felici di stare qui con me".