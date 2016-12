Forlì, catturata tartaruga carnivora

11:32 - Un esemplare di tartaruga carnivora azzannatrice di grandi dimensioni (lunga un metro per 24 kg di peso) è stato catturato nel fiume Bidente, nel Forlivese. La testuggine del tipo Chelydra serpentino è finita nel retino di un volontario che l'ha attesa pazientemente dopo la segnalazione di una famiglia bolognese. Questa specie è considerata pericolosa per la fauna e perciò ne sono vietate la compravendita e la detenzione.

Originaria del Nord America, non è a rischio estinzione. E’ particolarmente vorace ma non molto pericolosa per l’uomo. Poiché è vietato detenerla, chi la acquista piccola tende poi a liberarsene abbandonandola lungo corsi d’acqua con un grosso danno per la fauna locale. Avendo una buona capacità di resistenza agli inverni rigidi, è quindi molto dannosa per l’ecosistema.