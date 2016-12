Fiocco rosa in uno zoo di Seattle: benvenuta "baby porcospino"

10:06 - Il nuovo arrivato al Woodland Park Zoo di Seattle è un baby porcospino femmina nato il 4 aprile da Molly e Oliver, due porcospini che vivono nello zoo americano da 3 anni. Questi animali nascono con uno strato morbido di aculei che inizia ad indurirsi entro poche ore dalla nascita e grazie al quale riescono a proteggersi immediatamente dai predatori. Per questo motivo i custodi hanno indossato guanti spessi per prendere con cura la piccola e per evitare una manciata di aculei. La baby porcospino ha iniziato a mangiare dei particolari biscotti vegetali che sembrano enormi tra le sue piccole zampine. Nelle ultime due settimane ha raddoppiato il suo peso e attualmente pesa poco più di 2 chili.