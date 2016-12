Fermi tutti, mamma papera e figli devono attraversare la strada

10:53 - Questo sì che è senso del "proteggere e servire". Un ufficiale di polizia del Wisconsin blocca letteralmente il traffico per un'emergenza particolare: devo attraversare la strada mama papera e i suoi figlioletti. L'agente quando ha visto la famigliola in difficoltà non ha perso tempo e subito ha scortato e messo in sicurezza i simpatici pennuti.