Ferì un bimbo, ergastolo a un pitbull Passerà la vita nel canile dello sceriffo

A febbraio aveva morso e sfigurato un bambino di 4 anni accudito dalla sua proprietaria a Phoenix, in Arizona, e per questo le autorità avevano chiesto che venisse abbattuto. Grazie all'intervento di diversi gruppi di attivisti per i diritti animali, però, la pena è stata commutata: Mickey, pitbull di 4 anni, è stato condannato all'ergastolo, da trascorrere all'interno di un canile.