27 marzo 2014 Famiglia svedese vs topo gigante (ma non troppo): 1-0 I Bengtsson-Korsas sospettavano che in casa ci fosse qualche ratto, ma mai si sarebbero immaginato di "ospitare" questo inquilino. Anche se la foto è un po' fuorviante...

17:55 - Il sospetto che la casa fosse infestata da qualche topo era diventata una certezza quando avevano trovato un tubo della cucina rosicchiato, ma mai la famiglia svedese Bengtsson-Korsas avrebbe immaginato che l'inquilino-clandestino che ospitavano loro malgrado in casa fosse un ratto gigantesco. Il perché nulla potevano le loro trappole lo hanno scoperto quando è intervenuta una società specializzata in disinfestazioni ed è riuscita ad afferrare il mastodontico topo.



La foto del ratto "lungo 40 centimetri" ha fatto il giro del mondo, ma secondo il sito " Bufale un tanto al chilo " si tratta... di una bufala. Il sito ha scoperto che nel blog che per primo ha pubblicato la notizia "le misure del topo sono si 39,5 cm, ma totali, corpo più coda". Insomma non sarebbe solo il corpo dell'animale a essere lungo 40 centimetri, ma la misura comprenderebbe -appunto- anche la coda. "Un ratto -scrive ancora il sito- può avere dimensioni tra i 13 e i 27 cm coda esclusa e la coda può essere tra i 10 e i 30 cm, quindi fino ai 60 cm coda inclusa non siamo ancora di fronte ad un ratto mutante". Quindi per la famiglia svedese c'è stato semplicemente un "confronto" con un grosso ratto ma non con un "mostro", come nel frattempo era diventato nel tam tam in rete