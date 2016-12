Faccia da scimmia: il selfie "rubato"

12:09 - Sguardo in camera, sorriso, scatto. Il teorema di ogni buon selfie che si rispetti. Anche se a farlo è... una scimmia. Il cellulare, ovviamente, non era suo, ma di James Whittingham, novello sposo britannico in luna di miele assieme alla sua consorte. In visita presso un parco naturale in Sudafrica, l'ignaro turista si è imbattuto in una simpatica scimmietta uistitì che gli ha rubato il cellulare per scattarsi un selfie.

E dire che fino a un momento prima del "fattaccio", l'animale stava riposando tranquillo sul suo trespolo. Poi, non appena ne ha avuto l'occasione, il primate si è impadronito del cellulare di James strappandoglielo dalle mani. La fotocamera era impostata sulla modalità "interna", consentendo alla piccola scimmia di scattare un selfie. Che la mania dell'autoscatto abbia contagiato anche i nostri lontani cugini?