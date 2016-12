28 gennaio 2014 Elefanti troppo grassi in America

16:11 - Sta aprendo i battenti una Spa riservata agli elefanti sovrappeso. Si troverà in una riserva di circa duemila ettari in California e ospiterà tre o quattro pachidermi a turno. A quanto pare, i chili di troppo sono un problema diffuso tra gli elefanti che vivono in cattività, infatti uno studio recente ha scoperto che tre quarti degli elefanti ospitati dagli zoo degli Stati Uniti è sovrappeso.

Non devono essere come Dumbo - Cattive notizie, dunque, per gli animali che, per dimagrire, saranno costretti a ridurre l'apporto giornaliero di calorie e ad aumentare l'attività fisica. Perché le regole per dimagrire sono uguali per tutti.



Deborah Olson, membro della International Elephant Foundation, ha spiegato: "Il pubblico identifica gli elefanti con animali “in carne” come Dumbo, il protagonista del cartone animato Disney, ma in natura non è così".



La riserva sarà finanziata da una fondazione creata da Roger McNamee, co-fondatore del fondo di private equity della Silicon Valley Elevation Partners e verrà gestita da personale proveniente dallo zoo di Oakland.