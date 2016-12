9 aprile 2014 Elefanti spruzzano acqua su turisti e fedeli per celebrare il capodanno thailandese Come da tradizione, per dare il benvenuto al nuovo anno, si lava via il passato Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:45 - Per festeggiare il capodanno thailandese la tradizione vuole che ci si purifichi e si lavi via il passato. E infatti il Songkran, che cade a metà aprile e segna l'inizio dell'anno buddista, si celebra tra giochi e scherzi d'acqua. Nella città di Ayutthaya ad occuparsi della "purificazione" delle persone sono gli elefanti che con la loro proboscide spruzzano potenti getti su turisti e fedeli. Il rituale prosegue per diversi giorni.