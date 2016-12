Effetto Peppa Pig, tra i piccini è boom di maiali negli appartamenti

15:51 - E' boom di maiali in casa. Complice Peppa Pig, il cartone animato seguitissimo dai piccini, molti bambini vogliono come compagni di giochi un maiale. Con i rischi che ne conseguono. "Il maiale è un animale che qualche volta può aggredire, in questo senso, l'uomo", spiega a Il Messaggero il veterinario Andrea Rettagliati. In generale nessuno pericolo ma occhio ai morsi. E soprattutto: non dimenticare le vaccinazioni.

"In Italia - spiega la veterinaria Carla De Benedictis -- vige l'obbligo di denunciare il possesso del maiale alla Asl di competenza e di vaccinarlo obbligatoriamente solo contro il morbo di Aujesky o pseudorabbia. Per il resto non ci sono controindicazioni al fatto di tenerlo in famiglia. Attenzione particolare deve essere posta nei confronti del suo benessere: il fatto di portarlo con sé in giro per la città non è consigliabile». Meglio spazi aperti, da evitare l'appartamento".