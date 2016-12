Ecco Douglas, l'ippopotamo amico dei cani

09:51 - Sembra un cartoon della Disney: un ippopotamo, abbandonato quando aveva solo due settimane, viene salvato e diventa grande amico di due cani, con cui gioca e passa il tempo. Il cucciolo gigante si chiama Douglas e i suoi ormai inseparabili compagni, due splendidi Jack Russell Terrier, rispondono al nome di Molly e Coco. Vivono in Zambia, al Chipembele Wildlife Rescue. Quando Douglas, attualmente nutrito con litri e litri di latte serviti in un biberon, sarà abbastanza grande, verrà lasciato nuovamente in libertà.