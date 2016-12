25 giugno 2014 E' finita la ricerca di Nemo: avvistato

Proprio come il pesce pagliaccio protagonista del film d'animazione, questo esemplare si rifugia tra i tentacoli di un anemone

11:49 - La realtà supera la fantasia. O, quantomeno, la eguaglia. Queste fotografie scattate nei pressi dell'isola di Sulawesi, in Indonesia, sembrano ritrarre proprio una scena del film d'animazione del 2003 "Alla ricerca di Nemo". Il pesce pagliaccio, proprio come l'esemplare della Pixar finito sul grande schermo, si rifugia tra i tentacoli di un anemone per sfuggire ai predatori.