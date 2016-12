E' Chloè il cane più fedele dell'anno

19:25 - A Chloè, pincher di 2 anni, è stato attribuito il premio internazionale "Fedeltà del cane 2014" nell'ambito delle celebrazioni del patrono di Camogli San Rocco, protettore degli animali. La piccola e determinata Chloè ha salvato la sua padrona Victoria scivolata in un dirupo, a Casperia (Rieti) riuscendo da sola a tornare in paese, raggiungere il padrone e convincerlo, abbaiando furiosamente, a seguirla fino al luogo in cui la donna era svenuta.