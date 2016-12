Duisburg, il baby koala cerca un nome

07:35 - Lo zoo di Duisburg, famoso soprattutto per il suo centro di cura e tutela dei marsupiali, sta cercando un nome per il piccolo koala nato qualche settimana fa. Il cucciolo, figlio della più giovane tra le ospiti della struttura, Indra, ha finalmente lasciato il marsupio della mamma e comincia l'esplorazione del mondo. Lo Zoo ha chiesto al popolo di Facebook un nome appropriato per il piccolo: sono già tante le proposte arrivate, da Barani a Yiribana, da Kaloa al teutonico Helga.