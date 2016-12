8 gennaio 2014 Due riconoscimenti per Athos, cane-soldato ferito da un'esplosione in Afghanistan L'eroe a quattro zampe è stato decorato dal ministro della Difesa della Repubblica Ceca e ha ricevuto un premio dall'esercito statunitense Tweet google 0 Invia ad un amico

16:10 - Si chiama Athos, come uno dei tre moschettieri di Dumas padre. Pastore tedesco di quattro anni, è rimasto gravemente ferito dall'esplosione di un missile durante una missione di pace in Afghanistan e ha subito un complesso intervento chirurgico. Per questo, il ministero della Difesa della Repubblica Ceca lo ha insignito di un prestigioso riconoscimento militare. Anche l'esercito statunitense ha premiato Athos, regalandogli una coperta a stella e strisce.