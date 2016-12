14:05 - Da giorni proseguono gli avvistamenti nella Valle dell'Elba, in Germania, di un giovane alce. L'ultimo in ordine di tempo ha però dell'incredibile: l'animale, di due o tre anni, è stato infatti visto, e fotografato, all'interno di alcuni uffici a Dresda. Secondo gli esperti, l'animale potrebbe essere arrivato in città dalle foreste della Polonia.