La storia di Dream, un incrocio di pastore tedesco trovato nel ragusano tre anni fa, commosse tutti: tre zampe menomate e poca fiducia nell'uomo. Fortunatamente il cane fu sottratto dalla strada e portato in una clinica in Emilia per le cure e poi preso in affido. Ma a quanto pare Dream è stato vittima per la seconda volta di un beffardo destino. Dopo essere andato in affidamento sono uscite alcune ombre sulle sue condizioni attuali.

Loredana Di Pronio, presidente di Feder Fida, ha parlato di una menzogna ai limiti della truffa. La donna ha raccontato che l'animale sottratto dalla strada è detenuto in una sorta di rifugio privato e fatiscente, e che i soldi raccolti per migliorare le sue condizioni, sempre secondo lei, non sarebbero stati utilizzati.



Parole molto dure contro Alessandra, la ragazza che prese in affidamento Dream, anche se, a quanto riporta il sito de "Il Giornale", l'asl avrebbe visitato il luogo alla periferia di Bologna dove vive il cane limitandosi a non constatare estremi di maltrattamenti. Ma la presidente di Feder Fida con una denuncia ha dichiarato che proseguirà la sua battaglia per far si che il sogno di Dream sia realizzato davvero.