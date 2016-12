6 marzo 2014 Dogs addicted: inglese spende fortune in vestiti, scarpe e gioielli per i suoi nove cani Emmie Stevens , 25 anni, di Croyden, ammette di essere ossessionata dai suoi barboncini. Sborsa migliaia di sterline facendo shopping per i suoi "fluffies" Tweet google 0 Invia ad un amico

09:10 - Ama i suoi cani più del fidanzato e li vizia come non mai: profumi, tinture, guardaroba personale con le ultime collezioni e persino strass e manicure regolari. Una ragazza londinese di 25 anni, Emmie Stevens, spende circa 700 sterline al mese per mantenere i suoi cani come dei veri e propri principini. Non fa mancare mai nulla ai suoi "fluffies" e preferisce fare shopping per loro piuttosto che per se stessa. Sarà per questo motivo che molte delle sue relazioni sono finite per via di fidanzati "gelosi" delle sue maggiori attenzioni verso i quattro zampe. A oggi calcola di aver sborsato in totale 30.000 sterline per questi fortunati cagnolini che lei stessa definisce "i miei bambini".