26 giugno 2014 Davide contro Golia: il micetto provoca l'enorme dobermann sferrando un sinistro Il gattino non sembra per nulla intimorito dalle dimensioni del rivale. Che, per sua fortuna, non reagisce...

11:36 - Un gancio sinistro alla Mike Tyson, seguito da un serie di colpi a vuoto per intimorire l'avversario. Un micetto scambia il tappeto di casa per un ring e inizia a combattere. Non contro un suo simile ma contro un enorme dobermann. Per sua fortuna, il cane non sembra avere molta voglia di "fare a botte" e lascia cadere le continue provocazioni del temerario micio.

Una videocamera ha ripreso l'intero incontro immortalando il coraggio, o la pazzia, del micio.