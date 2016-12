Da Trapani a Firenze, ritrovato cane scomparso nel 2011: era stato rubato

16:36 - Rudy, un cane di razza pechinese di 5 anni, è stato notato da alcuni passanti mentre si aggirava spaesato per le vie di Firenze. Una volta avvisati, gli addetti del servizio di igiene urbana e veterinaria dell'Azienda sanitaria fiorentina lo hanno recuperato e, grazie al microchip, sono risaliti ai suoi proprietari: siciliani di Trapani. Il cane infatti era scomparso nell'agosto del 2011 e di lui si erano perse le tracce. Il pechinese era stato rubato e portato in Toscana.

Su per la Penisola - I proprietari di Rudy hanno raggiunto Firenze in auto e lo hanno potuto riabbracciare, dopo quasi tre anni. Questo dopo che L'Asf è stata avvisata della situazione da alcuni passanti, insospettiti dal suo comportamento. Il pechinese infatti è stato visto vagare senza una meta nella zona di Castello, periferia nord della città. I veterinari lo hanno accudito e, scoprendo il microchip, hanno consultato l'anagrafe canina. Il suo numero di matricola è comparso nel database di Trapani; il computer inoltre ha fornito anche il giorno esatto della scomparsa, il 16 agosto 2011.



Tornato a casa - Non è chiaro dove sia stato Rudy in questi quasi tre anni, ma sicuramente è stato rubato e poi abbandonato. Chi lo ha portato via dalla Sicilia, poi non lo ha segnalato all'anagrafe canina. Il cane adesso è riuscito a tornare a casa, dai "vecchi" proprietari (una coppia di coniugi che gestisce un parcheggio per camper), che si sono immediatamente recati a Firenze per coccolarlo, come si legge sul sito della provincia toscana.