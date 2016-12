Cucciolo sul ciglio dell'autostrada: il "salvataggio" di mamma orsa

11:36 - I piccoli spesso sono indisciplinati e possono fuggire nonostante lo sguardo vigile dei genitori. E' accaduto anche a questa mamma orsa che improvvisamente si è accorta che il suo cucciolo non era più accanto a lei, bensì sul ciglio di un'autostrada che passa vicino al Kootenay National Park, in Canada. Ma appena resasi conto del pericolo, eccola pronta al "piano di recupero". Qualche momento di agitazione e poi il piccolo è in salvo.