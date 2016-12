1 luglio 2014 Cucciolo di daino resta intrappolato

15:21 - Il piccolo daino è troppo esile per trovare la forza di saltare quell'alto recinto. La madre, però, non si perde d'animo e, resasi conto dell'impossibilità di convincere il suo cucciolo a tentare di imitarla per superare dall'alto la staccionata, lo conduce piano piano a una piccola buca permettendogli di superare la recinzione. Liberato il piccolo intrappolato, i due proseguono la loro passeggiata. Lei davanti e lui subito dietro che cerca di tenere il passo.

Dal video traspare tutta l'attenzione e l'amore che la madre nutre verso il suo cucciolo.