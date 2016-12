15:39 - Forse un giorno i tre piccoli leoncini i riusciranno a ruggire come il loro papà, ma per ora devono accontentarsi di provare ripetutamente dando il loro meglio. I cuccioli con il loro debole ruggito hanno appassionato la rete. L'avvistamento è avvenuto in una delle logge private del Kruger National Park in Sud Africa.