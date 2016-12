08:38 - Tutto fatto in caso, produzione propria. E tutto molto discutibile, ancorché legale per il mercato interno. Stiamo parlando delle crocodile farm in Thailandia, mini imprese dove si allevano, si uccidono e si scuoiano i coccodrilli, che poi diventano borsette, intrugli medicamentosi e molto altro. Un business a sei zeri. Vedere per credere.