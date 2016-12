8 aprile 2014 Conciati per le feste? No, per il concorso della toelettatura canina più stravagante In migliaia si sono ritrovati a New Jersey per l'annuale gara Intergroom Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:02 - Toelettature multicolor per cani molto narcisi, che posano davanti ai padroni fieri delle loro creazioni. In migliaia si sono ritrovati a New Jersey per l'annuale concorso Intergroom che premia le "acconciature" canine più stravaganti. Tinture dai colori vivaci, forbici e tanta fantasia: il risultato è a dir poco stupefacente.