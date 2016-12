20 marzo 2014 Cina, venduto all'asta il cane più costoso del mondo: è un mastino tibetano Un uomo d'affari ha stabilito il nuovo primato in fatto di quattro zampe

13:39 - Nella città cinese di Hangzhou è stata organizzata in questi giorni una fiera di animali di "lusso". Nell'occasione è stato stabilito il nuovo record per quanto riguarda l'acquisto di un cane. Un cucciolo rosso di mastino tibetano, dell'età di un anno, è stato venduto ad un uomo d'affari, che ha sborsato l'equivalente di 1,4 milioni di euro per assicurarsi l'animale. La cifra rappresenta un primato globale.

Il "piccolo" rosso in questione pesa 90 chili ed è alto 80 centimetri. In Cina gli allevatori sponsorizzano i loro esemplari dicendo che in loro scorre il sangue dei leoni, il che li rende perfetti per camminare sulle montagne. Senza dimenticare che questi mastini vengono ritenuti veri e propri portafortuna.



Per tali motivi, somme del genere non sono più un caso isolato tra i magnati cinesi, dove la razza tibetana è diventata uno status symbol. Ricchi uomini d'affari non si lasciano intimorire dalle alte richieste di denaro per portarsi a casa uno di questi mastini originari del Tibet. Nel 2011, un esemplare venne comprato per 1,1 milioni di euro.