08:45 - Pennello e colori cambiano pelle: dalla tela si passa all'epidermide del bufalo. In Cina è una vera tradizione che da anni porta centinaia di spettatori a Jiangcheng. Gli artisti più bravi di bodypainting vengono nella città della provincia di Guinzhou per partecipare al concorso. E l'opera più bella vince un premio in denaro.