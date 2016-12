18 marzo 2014 Cina, ha un incidente e sfascia l'automobile

La riporta trainata da un bufalo a noleggio Dopo un risarcimento negato, chiesto per il cattivo funzionamento di un airbag, un automobilista ha utilizzato l'animale per la riconsegna in concessionaria

16:16 - Con la sua Bmw, dal valore di 130mila dollari, ha un incidente stradale, nel quale l'airbag non funziona correttamente. Un automobilista cinese quindi decide di chiedere un rimborso alla concessionaria dove ha acquistato il mezzo, il rivenditore però non ci sente e nega la richiesta. A quel punto, scatta la protesta: il mezzo torna indietro trainato da un bufalo noleggiato per l'operazione.

E' successo a Heifei, nella provincia cinese di Anhui. Il proprietario dell'auto, scontento per il mancato risarcimento da parte del rivenditore, ha deciso di esternare il suo malcontento in questa maniera. L'auto sfasciata è stata fissata ad un grosso bufalo noleggiato per l'occasione, che l'ha trainata fin davanti all'ingresso della concessionaria.