Cina, branco di cinghiali semina il panico in una cittadina turistica

Doveva essere una giornata tranquilla come tutte le altre, con i turisti a passeggio per le vie del centro e i commercianti pronti ad accoglierli dietro le loro bancarelle. In questa cittadina cinese, invece, si sono presentati due ospiti inattesi: due cinghiali particolarmente aggressivi che hanno iniziato ad attaccare i malcapitati che si trovavano davanti. Inutile ogni tentativo di catturarli: dopo aver seminato il caos, gli animali sono fuggiti.