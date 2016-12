28 aprile 2014 CATable, il tavolo per uomini... e gatti L'oggetto di design è stato prodotto da uno studio d'architettura di Honk Kong per soddisfare sia le persone che lo utilizzano che la curiosità dei felini domestici Tweet google 0 Invia ad un amico

16:23 - Il designer cinese Ruan Hao ha realizzato per uno studio di architettura di Honk Kong CATable, un tavolo in legno utilizzabile sia da persone... che da gatti. La scrivania è composta da due pianali: la parte superiore è un comune piano d'appoggio, mentre la parte inferiore è un vero e proprio parco giochi composto da numerosi fori e corridoio dove l'animale può muoversi liberamente, saziando così la sua curiosità di infilarsi negli angoli più nascosti delle abitazioni. "E' un tavolo per noi, e un paradiso per i gatti" ha dichiarato l'inventore. L'oggetto di design è stato anche presentato recentemente all'ultima edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano dove ha incuriosito sia i compratori che gli addetti ai lavori.