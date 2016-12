19 aprile 2014 Capibara, roditori grandi come cani Questi animali sono nativi del Sud America, possono raggiungere i 135 centimetri di lunghezza e il loro peso varia dai 35 ai 65 chili Tweet google 0 Invia ad un amico

09:24 - I Capibara sono i roditori più grandi del mondo, così grandi che possono raggiungere i 135 centimetri di lunghezza e i 65 chili di peso. Sono nativi del Sud America e vivono a ridosso delle paludi e dei fiumi. Questi simpatici animali sono degli abili nuotatori, vivono in branco e si cibano di cortecce, piante acquatiche, canna da zucchero e tuberi. Proprio per il loro carattere mite e la loro carne simile a quella del maiale i nativi del luogo li addomesticano per mangiarli occasonalmente. Nelle foto si possono vedere 5 piccoli di Capibara del peso di circa 700 grammi partoriti dalla madre in uno zoo Giapponese.