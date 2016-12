Cani, gatti e mucche impigliati: prima fotografati e poi aiutati

08:02 - Nata il 3 aprile la pagina Facebook "Animals stuck in odd places but don't seem to mind" ha riscontrato subito molto successo. Oltre 90.000 utenti seguono la pagina aggiungendo immagini di animali bloccati in oggetti strani. Foto divertenti che fanno sorridere anche se la domanda sorge spontanea: "Perché non aiutare gli animali invece di fotografarli?". Alcuni cercano di liberararsi con ogni mezzo, altri sembrano tranquilli, intanto le loro fotografie vengono condivise sul web.