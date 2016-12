Cani, gatti e criceti abbracciano pupazzi

09:08 - Cani, gatti, criceti e conigli sono ancora una volta i protagonisti degli scatti fotografici dei loro padroni. I piccoli animali domestici vengono immortalati in compagnia di peluche che li rappresentano. Questi incontri tra cuccioli e pupazzi spesso fanno ridere, ma ogni volta riescono a colpirci dritti al cuore. Animals with Stuffed Animals, un blog americano raccoglie online le immagini più tenere di cani, gatti, conigli in compagnia dei loro amici di stoffa.