Cani e frisbee: benessere e sport

17:40 - Molti padroni hanno la voglia di dimostrare il loro legame con i propri amici a quattro zampe ma purtroppo non hanno sempre la possibilità di farlo. A venire loro in aiuto arriva il "Tonus Disc Dog Tour", una due giorni di agilità e divertimento con spettacolari acrobazie, capriole e numeri mozzafiato che vedono protagonisti i cani e i loro proprietari. La manifestazione avrà inizio a Milano, sabato 7 giugno dalle 10 alle 19 e domenica 8, all'interno dell'evento "Quattrozampe in fiera" di Novegro. Il Disc Dog è una disciplina sportiva, nata negli Stati Uniti negli anni Settanta, che consiste nel lanciare un frisbee che il cane deve recuperare. In questo modo si misura l'agilità dell'animale e l'affinità con il padrone. Chi lo considera un semplice gioco sbaglia , poiché esso è in grado di toccare anche la sfera educativa e sociale, rafforzando la complicità fra i due. Il tour quest'anno si svilupperà in quattro tappe: oltre Milano, toccherà Brescia il 14 e il 15 giugno, Mondovi il 22 giugno e Napoli il 20 e il 21 giugno. Non resta che prendere frisbee e guinzaglio.