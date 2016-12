Cani abbandonati, ritorno alla vita

10:41 - Sono 16, salvati da morte certa, dopo essere stati abbandonati dal padrone al loro destino. Ripuliti, curati e riportati alla vita. Sono i cani testimonial della campagna pro animali abbandonati. Recuperati dai volontari in giro per il mondo, dal Canada al Messico, passando per gli Stati Uniti, questi amorevoli quattrozampe, ritratti in toccanti foto, mostrano il prima e il dopo della loro terribile esperienza.