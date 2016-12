10:55 - Nessuno vuole adottarlo, nessuno che si occupi di lui. Non perché morda o sia addestrato male. Il suo "difetto" è di fabbrica: ha due nasi. E' la triste storia di Diesel, bellissimo cane belga, che attende un bravo padrone al canile di Glasgow. Qualcuno che non si fermi all'esteriorità e ne apprezzi invece tutte le altre, e molte, giura chi lo ha in cura, qualità. A partire dal fiuto, ovviamente.