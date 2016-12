12 maggio 2014 Canada, le lastre di ghiaccio si sciolgono

Un gruppo di caribù finisce alla deriva Il fenomeno dello spring break up ha sorpreso alcuni animali nello Yukon

08:46 - Con l'arrivo della stagione più calda e l'innalzarsi delle temperature, in Canada tutti gli anni si assiste al fenomeno dello spring break up. In questo periodo, i ghiacci si sciolgono e lastre di diverse dimensioni galleggiano su fiumi e laghi. Nella regione dello Yukon, un gruppo di caribù si è fatto sorprendere ed è finito alla deriva, trasportato sulle acque del fiume Porcupine.

La disavventura è avvenuta nella località di Old Crow, dove alcuni lastroni si sono staccati all'improvviso. I caribù non si sono accorti in tempo di quello che stava accadendo, ritrovandosi in pochi secondi in balia del fiume. I ranger che sorvegliano il confine tra Canada e Alaska non sono riusciti a intervenire, ma le renne sono comunque state tratte in salvo in un secondo momento. I guardiani hanno spiegato che "questo fenomeno accade tutti gli anni, ma le persone sono comunque rimaste spaventate", riporta l'Huffington Post. La scena infatti è stata fotografata da un abitante della zona, che poi ha postato le immagini su Facebook.