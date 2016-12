18 giugno 2014 Canada, incontro decisamente troppo ravvicinato con un orso bruno Due escursionisti si sono trovati davanti l'animale durante una visita a Fort McMurray, in Canada. Nonostante abbiano messo in atto tutto quello che gli esperti sconsigliano in casi come questi, sono usciti indenni dalla loro avventura Tweet google 0 Invia ad un amico

13:59 - Incontro decisamente troppo ravvicinato con un orso per due uomini che stavano compiendo un'escursione a Fort McMurray, in Canada. I due sono riusciti a uscire indenni da questa avventura nonostante abbiano messo in atto tutto quello che gli esperti sconsigliano in casi come questi. Di fronte a un orso infatti mai fuggire o farsi vedere spaventati, ma anzi è necessario mostrarsi aggressivi, come se si volesse difendere il proprio territorio. Fortunatamente l'animale ha deciso di desistere dall'inseguimento, preferendo ai due malcapitati una rilassante arrampicata su un albero.