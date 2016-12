21 settembre 2014 Calze, sassi e figurine nella pancia degli animali "They ate What?" è il concorso che premia le più impressionanti radiografie delle interiora di animali affamati. Ecco i 14 vincitori Tweet google 0 Invia ad un amico

11:28 - Kermit la rana ha una passione per il collezionismo: ha mangiato più di 30 pietre ornamentali. Il cane da punta Marley ha ingoiato un intero spiedo da Kebab, mentre il suo collega danese Lucky ha inghiottito 43 calze e mezzo. Sono i primi tre piazzamenti del concorso "They ate What?" che premia le più impressionanti fotografie ai raggi X delle interiora di animali affamati e i loro incredibili spuntini.

Tutti gli animali fotografati stanno bene e gli stranissimi oggetti contenuti nei loro stomaci sono stati rimossi in cliniche veterinarie. L'assicuratore per animali Tripanion ha sponsorizzato il concorso e concesso un premio di 3.000 dollari alle radiografie vincitrici. Il denaro è servito a pagare le cure rese necessarie dalle strane voglie di questi famelici cuccioli.