Cade dall'albero, zampetta steccata per il baby scoiattolo

Dopo essere caduto dal suo nido, a quasi 25 metri di altezza, sul marciapiede sottostante, questo scoiattolo di sei settimane si è trovato con una caviglia rotta e un dente scheggiato. Fortunatamente un passante ha deciso di soccorrerlo ed ecco così che l'animaletto è arrivato al Centro di riabilitazione City Wildlife di Washington dove è stato medicato. "Per fortuna - hanno spiegato i veterinari che lo hanno curato -, proprio come accade per i bambini, anche per questo scoiattolo la giovane età è un vantaggio: la sua caviglia guarirà molto rapidamente".