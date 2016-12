6 luglio 2014 Buon compleanno Yuan Zai!

11:23 - In migliaia hanno sfidato il caldo estivo di Domenica per festeggiare il primo compleanno di Yuan Zai, il primo cucciolo di panda gigante nato in Taiwan, che ha attirato centinaia di migliaia di visitatori in sei mesi. Circa 3.000 persone si sono riunite per l'occasione. Gli ospiti, molti dei quali bambini con i genitori, hanno applaudito Yuan Zai quando il piccolo è arrivato con una torta di compleanno fatta di mele, ananas, carote e panini, preparata dai guardiani dello zoo. L'attrazione principale è stata quando il cucciolo ha afferrato diverse carte di "Zhua Zhou", un gioco tradizionale che si usa quando i bambini compiono un anno di età in molte comunità cinesi.