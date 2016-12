4 agosto 2014 Brasile, se il compagno del viaggio in auto è un cavallo... Le immagini, riprese da altri automobilisti che hanno incontrato lo strano duo per strada, mostrano l'animale fare capolino dal finestrino Tweet google 0 Invia ad un amico

16:26 - Portare il vostro cane o gatto in auto vi mette sempre in agitazione? C'è chi non sembra particolarmente preoccupato dal trasporto animali. Questo automobilista di Fortaleza, in Brasile, ha scelto infatti come compagno di viaggio niente di meno che un cavallo. Quando la polizia lo ha fermato, gli ha contestato ben due infrazioni: la prima era chiaramente che l'animale viaggiava sull'auto e la seconda era che oltretutto il cavallo teneva la testa fuori dal finestrino.