13:52 - Lieto fine per una storia di crudeltà sugli animali. Un cane che era stato sepolto vivo a Vera Cruz, in Brasile, è stato salvato dai pompieri. Solo la testa dell'animale emergeva dal terreno. Il cane è stato notato da una coppia che ha subito allertato i vigili del fuoco che hanno scavato per liberare il corpo. Dopo è stato subito portato dal veterinario con una zampa rotta, cecità all'occhio destro e tagli sul capo.