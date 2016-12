10:40 - La fedeltà dei cani è risaputa e questa storia che viene dal Brasile ne è la riprova. Un senzatetto di Passo Fundo, Lauri da Costa, è stato ricoverato d'urgenza dopo una colluttazione. Sottoposto ai primi accertamenti, però, i medici hanno dovuto operarlo per un melanoma maligno. E così l'uomo è rimasto in ospedale per otto giorni. Il suo amico a quattro zampe lo ha atteso per tutta la durata della degenza, con infinita pazienza. Ad accudire l'animale ci hanno pensato medici e infermieri. Il video mostra l'incontro dei due amici: il cagnolino sommerge l'homeless di dimostrazioni d'affetto.