Beau e Theo, sono cresciuti i due "cuccioli" che hanno intenerito il mondo via Webf

09:11 - La bimba si chiama Beau, il cucciolo che le dorme accanto Theo. A regalarle il tenerissimo compagno di nanna sono stati i due fratellini più grandi di Beau, Jack e Zoe, che a Natale a Santa Claus chiesero un cagnolino in dono. Mamma Shyba non poteva portare un cucciolo nell'appartamento di New York dove vive, ma il sogno dei bimbi di casa ha potuto essere realizzato quando la famiglia si è finalmente trasferita fuori città.

A quel punto, come racconta il magazine online "Bored Panda", è cominciato il giro dei canili, fino all'incontro con Theo, che ha conquistato tutti con la sua tenerezza. I due cuccioli di casa, Beau e Theo, hanno cominciato a fare coppia fissa, anche a nanna. Qualche mese fa la mamma aveva diffuso online i pisolini insieme dei due piccoli. Che oggi sono cresciuti. Eccoli negli ultimi scatti postati da Shyba, con cui la splendida coppia ha conquistato 300mila followers.