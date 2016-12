Australia, sessanta coccodrilli vendesi

20:28 - A Wyndham, in Australia, è in corso la più grande vendita "all'ingrosso" di coccodrilli, ben sessanta. A cederli è il proprietario dell'allevamento del Crocodile Park, che vuole chiudere l'intero sito turistico.

Il parco è in vendita da un anno, e il proprietario, Mark Duglas, spera che sia più facile vendere il terreno senza la presenza dei rettili. Il valore di ogni animale varia tra i 10 e i 15mila dollari, e Mark vorrebbe che i suoi "cuccioli" andassero a qualcuno dotato di un grande terreno per ospitarli e curarli adeguatamente. Per chi invece ne vorrebbe uno come animale da compagnia la risposta è "no", poichè tenere un coccodrillo in casa è vietato dalla legge e perseguibile con una multa di 6mila e 500 euro.