15 marzo 2014 Australia, il pitone ingoia un chihuahua che dormiva nella propria cuccia Il rettile ha mangiato pure la catena con il quale era legato il piccolo cane: sono dovuti intervenire gli animalisti per salvarlo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:08 - Un enorme pitone ha ingoiato un chihuahua che era stato incatenato per la notte dentro la propria cuccia in un cortile di Caniaba, nel nord dell'Australia. Il proprietario del piccolo cane è rimasto sotto shock quando la mattina al posto dell'amato amico a quattro zampe ha trovato solo un serpente gonfio e con ancora la catena del cane che penzolava dalle fauci. Per il rettile è stata chiamata un'associazione di volontari esperti nel salvataggio di animali in difficoltà. La catena è stata recisa ma una parte di essa è stata comunque mangiata. Se il pitone non rigurgiterà spontaneamente il metallo ingerito, forse dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. Il serpente avrebbe strangolato il cane prima di inghiottirlo intero: dovrebbe saziarlo per circa un mese.