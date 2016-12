Australia, fotografo si fa selfie con gli squali

10:16 - Sono tra i predatori più spaventosi dell'oceano. Ma questo fotografo, l'olandese Peter Verhoog, 59 anni, ritiene che non vadano uccisi. L'uomo si è fatto degli autoscatti con gli animali marini che nuotano a fianco a lui nell'acquario di Sydney. Secondo il quotidiano britannico The Guardian, poi, un recente sondaggio tra i visitatori dell'acquario rivela che l'87% del campione ritiene che questi animali non debbano essere uccisi.

L'Australia sta conducendo una dura battaglia contro gli squali con la più vasta mattanza di questi animali marini del mondo nello Stato dell'Australia occidentale. Ma un nuovo sondaggio mostra che molte persone nel Paese non sono spaventate dalla presenza degli squali e pensano che di fronte a simili predatori serva mantenere sangue freddo.