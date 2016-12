9 gennaio 2014 Attimi di vita "rubati" allo zoo C'è chi mangia e chi vede per la prima volta la luce: ecco come scorrono il tempo gli animali nelle varie città del mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

08:49 - A Salisburgo, in Austria, e a Kronberg, in Germania, si festeggiano la nascita di una pantera e di una giraffa. A Rio de Janeiro invece la tigre mangia il cibo ghiacciato per affrontare le altissime temperature così come l'orso polare ad Hannover mentre a Berlino gli elefanti si nutrono degli alberi natalizi invenduti. Ecco gli scampoli di vita negli zoo sparsi per il mondo.