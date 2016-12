8 settembre 2014 Assisi, ha un nome la cavallina albina

18:53 - Si chiamerà Via Lattea la cavallina albina, unica bianca, nata in Europa: lo rende noto padre Danilo Reverberi, che da sempre sceglie i nomi dei cavalli della scuderia di Sergio Carfagna, proprietario della puledra e dell'agriturismo-allevamento ai piedi della Basilica di San Francesco, ad Assisi. "Doveva essere un nome francescano che ci potesse far alzare gli occhi al cielo, un nome dettato dalla semplicità e dalla familiarità oltre che richiamare il suo manto".

Il religioso ha poi definito Via Lattea "Un dono di Dio".



Il nome è stato svelato durante la presentazione del libro "La scuderia dei miracoli", di Giorgio Galvani e Marco Vinicio Guasticchi.